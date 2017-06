Weer storing Koningin Julianabrug, ook na vervangen van 'brein'

ALPHEN AAN DEN RIJN - De Koningin Julianabrug in Alphen aan den Rijn had maandagochtend ondanks het vervangen van de controleunit opnieuw te kampen met een storing. De brug bleef bijna een uur lang openstaan, waardoor automobilisten een aantal kilometers moesten omrijden.

De gemeente Alphen aan den Rijn had afgelopen donderdag op vrijdagnacht het 'brein' van de brug laten vervangen om een einde te maken aan de vele storingen. De brug stond acht keer in negen dagen in storing, waarvan sommige storingen enkele uren duurden.Eerder had de gemeente al nieuwe schakelaars laten plaatsen die het probleem definitief op moesten lossen. Sinds vorig jaar juni kunnen Alphenaren de brug weer gebruiken na het kraanongeluk van augustus 2015 , maar de brug is nog altijd niet officieel opgeleverd door aannemer Mourik. De brug moet eerst drie maanden zonder storing draaien.