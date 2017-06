Na jaren onderhandelen gaat bouw Cultuurpaleis beginnen

DEN HAAG - Na acht jaar plannen en debat wordt woensdag de bouw gestart van het Onderwijs- en Cultuurcentrum (OCC). Als het centrum klaar is, zullen hier onder andere het Residentie Orkest, het Nederlands Danstheater en het Koninklijk Conservatorium gehuisvest worden.

Het Cultuurpaleis komt op de plaats van het voormalige Ministerie van Justitie aan het Spuiplein. Het ontwerp moest meerdere malen aangepast worden, om goedkeuring te krijgen van de welstandscommissie. Volgens wethouder Joris Wijsmuller gebeurde dat omdat het centrum voor de komende 100 jaar wordt gebouwd: 'Dit vraagt een zorgvuldig ontwerpproces , zonder overhaaste beslissingen.'Al sinds eind 2014 wordt er gewerkt aan een ontwerp voor het Onderwijs- en Cultuurcentrum, maar nu het eindelijk is goedgekeurd moet het gebouw er in 2020 staan. Een jaar later dan eerder gepland was.Volgens de Welstandscommissie was in eerdere ontweroen de gevel niet mooi genoeg. Ook was er kritiek op de gebruikte materialen. De vertraging leidt volgens Wijsmuller niet tot extra kosten.