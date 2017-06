'Dode in huis Bodegraven is vader bewoonster'

BODEGRAVEN - De dode man die vrijdagnacht bij het politiebureau van Gouda werd gebracht, is de vader van de bewoonster van het huis in Bodegraven waar de politie zaterdag onderzoek heeft gedaan. Dat zeggen verschillende buren. In het huis was vrijdag rond middernacht een ruzie die volgens een buurvrouw ongeveer tien minuten duurde.

Rond één uur 's nachts kwamen drie mannen in een busje bij het politiebureau in Gouda met een dode man in het busje. De mannen zijn aangehouden en zitten in beperking, wat betekent dat ze alleen contact met hun advocaat mogen hebben. Later is nog een vierde verdachte opgepakt.Wie de vier arrestanten zijn, is door de politie niet bekendgemaakt, maar in Bodegraven denken de buren dat één van de vier de schoonzoon van het dodelijke slachtoffer is. 'Een prima vent,' zegt één van hen. 'Hij heeft bij mijn zoon nog de uitbouw gebouwd. Ja, hij is aannemer.'Verder hebben de buren geen idee wat zich precies heeft afgespeeld in het huis. 'Maar wat het ook was, het is gewoon triest', zegt een buurvrouw.