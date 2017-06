Klachten over Leiderdorps kraanwater: 'Het is gewoon smerig'

Screenshot Facebook

'Ik kreeg zoveel reacties dat het mij duidelijk werd dat ik zeker niet de enige ben die het drinkwater hier vies vindt’, zegt Koenen. 'Ik drink alleen maar water dat ik koop bij de supermarkt. Dat smaakt gewoon neutraal.'De reacties op Facebook bevestigen merendeels het idee van Koenen over de slechte smaak van het water van Oasen.'Helemaal mee eens! Ik heb jaren in Leiden gewoond en daar is het water super', reageert iemand onder de Facebookpost van Koenen. 'Sinds ik in Leiderdorp woon drink ik geen water uit de kraan en koop ik flesjes water.'Wat opvalt is het grote verschil tussen Leiden en Leiderdorp. De twee plaatsen liggen naast elkaar, maar toch is het water in Leiderdorp anders. 'Leiden krijgt z’n water van Dunea en Leiderdorp van Oasen', weet Koenen.Oasen heeft niet echt een verklaring voor het smaakverschil. 'Dat is heel lastig', zegt een woordvoerder. 'De verschillen worden bij test niet gevonden en we zuiveren allemaal op dezelfde manier. We scoren voor de kwaliteit van het water ook in Leiderdorp een acht en dat wijkt niet echt af van andere gebieden.'Een verschil is wel de plek van herkomst. Het water van Oasen komt uit de bodem uit de buurt van Langerak. Het water in Leiden en de Bollenstreek komt uit de duinen bij Katwijk.