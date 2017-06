WOS Media en Den Haag FM genomineerd voor Lokale Omroep Awards

REGIO - Mediapartners WOS Media en Den Haag FM zijn genomineerd voor de Lokale Omroep Awards. Een speciale jury van mediaprofessionals heeft op verschillende gebieden een selectie gemaakt van ruim 210 programma's van 80 verschillende lokale omroepen.

WOS Media en de Den Haag FM zijn beiden voor meerdere categorieën genomineerd. Zo is de WOS genomineerd voor de categorieën innovatie, video en nieuws. Den Haag FM voor Presentatietalent, Video en Audio.De twee lokale omroepen werken samen met Omroep West om elkaar te versterken en het nieuws beter te brengen. Of ze ook echt in de prijzen gaan vallen, wordt in september bekend. Tijdens de Open Studio Dagen op zaterdag 9 september worden de prijzen uitgereikt.WOS Media is naast deze drie nominaties eerder ook nog genomineerd voor de titel 'Lokale Omroep van het Jaar 2017'. Mediapartner Studio Alphen kan deze prijs ook winnen. Dit wordt ook bekend in september.