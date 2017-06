Vervallen monument Nassauplein doorn in het oog van buurtbewoners

DEN HAAG - Het PTT-monument op het Nassauplein in Den Haag ter nagedachtenis van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog wordt niet goed onderhouden. Dit is een doorn in het oog van buurtbewoners. Groep de Mos in de Haagse gemeenteraad wil dat de eigenaars, de gemeente Den Haag en Post.nl, verantwoordelijkheid nemen en het monument restaureren.

Groep de Mos stadsdeelvoorzitter Irma Vlasblom: 'Al een aantal keren is het vervallen monument besproken bij bijeenkomsten van de bewonersorganisatie. De gemeente Den Haag heeft toegezegd om het monument samen met Post.nl te gaan restaureren.'Volgens Vlasblom is Post.nl ook komen kijken, maar daarna is het angstvallig stil geworden. 'Enorm zonde voor de buurt, waar een gerestaureerd monument juist een extra uitstraling geeft. Het monument raakt verloederd, er groeit onkruid tussen het beeld. Het heeft echt een goede schoonmaakbeurt nodig', zegt Vlasblom.Fractievoorzitter Richard de Mos: 'Dit monument gedenkt de personeelsleden van de PTT die tijdens de bezettingsjaren door oorlogsgeweld om het leven zijn gekomen. Dan past het niet om zo’n monument te verwaarlozen.' Post.nl was maandagavond nog niet in staat om een reactie te geven. Hetzelfde geldt voor de gemeente Den Haag.Het beeld is gemaakt door Hildo Krop (Steenwijk 1884-Amsterdam 1970) en is op 4 mei 1950 onthuld. Oorspronkelijk stond het beeld op de hoek Zeestraat en Kortenaerkade bij het voormalige hoofdgebouw van de PTT. Later is het beeld verplaatst naar het Nassauplein.