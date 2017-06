Leidse terrassen uur langer open door tropisch weer

LEIDEN - Goed nieuws voor dorstige Leidenaren die tijdens de tropische dagen op het terras willen zitten. Omdat de temperatuur boven de 28 graden Celsius komt, mogen de terrassen in Leiden tot 01.00 uur 's nachts open blijven.

Mochten de temperaturen in het weekend ook nog boven de 28 graden blijven, dan mogen de terrassen tot 02.00 uur open blijven. Normaal gesproken is de Leidse horeca op doordeweekse dagen tot middernacht geopend. In het weekend sluiten de terrassen om 01.30 uur.In 2007 heeft de gemeenteraad van Leiden vastgesteld dat de terrassen in de Leidse binnenstad bij zeer warm weer van 28 graden of hoger langer open mogen blijven.Weerman Huub Mizee voorspelt voor dinsdag opnieuw zon, maar in de middag komt er wat meer bewolking. Bij een matige, langs de kust vrij krachtige N-NO wind wordt het 24° aan zee tot 28° plaatselijk elders.