Permanent monteur bij Koningin Julianabrug vanwege storingen

ALPHEN AAN DEN RIJN - Een monteur van aannemer Mourik is de komende tijd permanent aanwezig bij de Koningin Julianabrug in Alphen aan den Rijn. Dat gebeurt zolang de brug niet twee weken achter elkaar storingsvrij draait.

Dat hebben de gemeente Alphen en aannemer Mourik maandag afgesproken nadat de Julianabrug opnieuw in storing kwam te staan. Eind vorige week zijn de schakelaars vervangen en dat zou het einde moeten betekenen van een grote hoeveelheid stremmingen de laatste maanden. Maar helaas was het maandag opnieuw raak.'De aannemer laat weten dat afgelopen donderdag de bewakingstijd te kritisch is afgesteld, waardoor een zeer kleine afwijking in de signalen tot een storing kan leiden', vertelt een gemeentewoordvoerder. Het is dus niet zeker of de nieuwe schakelaars maandag de boosdoener van de storing waren.De Julianabrug kampt al maandenlang met storingen. Al vele tientallen keren is de brug in storing geraakt omdat er problemen zijn met het veiligheidssysteem. Om die reden is de brug ook nog niet officieel opgeleverd sinds het hijsongeluk op 3 augustus 2015.De voorbije maanden kwam steeds een monteur ter plaatse om de storing te verhelpen. Zodra de monteur er was, was de storing binnen mum van tijd opgelost. Het is de verwachting dat Alphenaren, als de brug in storing treedt de komende tijd, daar niet lang last van hebben.