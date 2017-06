Johan Nijenhuis zoekt figuranten voor nieuwe speelfilm

Foto: ANP

LEIDEN - Regisseur Johan Nijenhuis is op 8, 9 en 10 juli op zoek naar figuranten voor filmopnamen in Leiden. In de Leidse Schouwburg worden een aantal scènes van zijn nieuwe film Gek van Geluk opgenomen.





Aanmelden voor de opnamen in de Leidse Schouwburg kan door een email te sturen naar figuratie@nijenhuisenco.nl met als onderwerp 'Schouwburg'. Verder moeten naam, geboortejaar, mobiel telefoonnummer en een foto in de email worden vermeld. Mediahuis Nijenhuis & Co beslist vervolgens wie voor de opnamen wordt uitgenodigd en geeft de geselecteerde figuranten verdere informatie.



LEES OOK: Bewoners Rapenburg in Leiden wanen zich voor één dag in de Gouden Eeuw





Johan Nijenhuis maakte eerder de films Rokjesdag, Onze Jongens, Toscaanse Bruiloft en Costa. Zijn nieuwste film Gek van Geluk gaat over Valerie Desfleurs, gespeeld door actrice Carly Wijs. Desfleurs is een populaire zangeres op haar retour, maar heeft wel veel trouwe fans die haar graag in de schouwburg bezoeken.Aanmelden voor de opnamen in de Leidse Schouwburg kan door een email te sturen naar figuratie@nijenhuisenco.nl met als onderwerp 'Schouwburg'. Verder moeten naam, geboortejaar, mobiel telefoonnummer en een foto in de email worden vermeld. Mediahuis Nijenhuis & Co beslist vervolgens wie voor de opnamen wordt uitgenodigd en geeft de geselecteerde figuranten verdere informatie.

Door: Redactie Correctie melden