Volvo Ocean Race: Boot Akzo Nobel gearriveerd in haven van Scheveningen

De boot van Team Akzo Nobel heeft haar eerste trainingskilometers inmiddels achter de rug. De bemanning vertrok vorige week vanuit Lissabon met als eerste eindbestemming de thuisbasis in Scheveningen.Aankomende woensdag wordt de boot van Team Akzo Nobel officieel gedoopt. Belangstellenden kunnen het te water laten van de boot vanaf 17.45 uur volgen vanaf de kade bij het Zuiderstrandtheater in Scheveningen.De Volvo Ocean race start op 14 oktober in het Spaanse Alicante. Elf etappes later is de finish op 21 juni in Scheveningen. Op 30 juni wordt nog een havenrace voor de kust van Den Haag afgewerkt. Team Akzo Nobel is de enige Nederlandse boot met schipper Simeon Tienpont.