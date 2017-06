Geliefde rector Dalton Den Haag met pensioen: 'Mooiste tijd van mijn leven'

Rector Hans Luyendijk (foto: Omroep West)

DEN HAAG - Na 42 jaar in het onderwijs te hebben gewerkt, is het genoeg geweest. Hans Luyendijk gaat met pensioen. De laatste tien jaar heeft hij als rector op het Dalton in Den Haag doorgebracht, met heel veel plezier. 'Dat is echt de mooiste tijd van mijn professionele leven geweest', vertelt hij.





De rector was geliefd op het Dalton. Een rondvraag bij wat leerlingen levert alleen maar goede woorden op. ‘Hij is niet alleen een goede rector, maar hij zorgt ook voor de musicals op school. Dat regelt hij allemaal zelf', zegt een leerling lovend over hem.



Een begrip



De musicals van de rector zijn inmiddels een begrip geworden. Luyendijk blijft dan ook tijdens zijn pensioen in contact met een aantal van zijn oud-dramaleerlingen. 'Rector zijn is leuk, maar musicals maken is het allerleukste wat er is', zegt Luyendijk.



Vrijdag neemt Luyendijk officieel afscheid van het onderwijs. Niet klein, maar met een groot feest op school.



