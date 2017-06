Operatie Raamweg wordt een voorbeeld voor de toekomst

DEN HAAG - De grote operatie waarbij de riolering onder de Raamweg in Den Haag werd vervangen, is een voorbeeld voor het de stad in de toekomst met dit soort grote projecten wil omgaan. 'Ik denk dat dit zo geslaagd is dat het een goed voorbeeld is van hoe we het in het vervolg gaan doen', aldus de wethouder Tom de Bruijn (D66, verkeer).

De afsluiting van de Raamweg is een van de meest ingrijpende verkeersmaatregelen in Den Haag van de afgelopen jaren. Over de drukke route van – grofweg – de Utrechtsebaan naar Scheveningen, rijden dagelijks 60.000 voertuigen.De afsluiting van de weg voor een periode van twee maanden leidde tot overlast , erkent de gemeente. Zo hadden automobilisten soms op de Javastraat een vertraging van twintig minuten. En ook in de wijken naast de Raamweg waren er soms problemen. Maar de gevreesde chaos bleef uit.Afgelopen zaterdagavond ging de weg weer open . Een week eerder dan gepland. Dat was mogelijk omdat de aannemers een buffer had ingebouwd voor tegenslagen. Daarvan waren er wel een paar, maar die konden worden opgevangen zonder dat de extra week hoefde te worden aangesproken. 'Er is heel hard doorgewerkt. We hebben natuurlijk ook een beetje geluk gehad met mooi weer, maar ik denk dat alles fantastisch is verlopen, dus ik ben zeer tevreden', aldus de wethouder.Dat een compleet verkeersinfarct uitbleef , komt onder meer omdat er goed werd gepland door de gemeente. Onder de titel ‘stadsregie’ brengen ambtenaren alle werkzaamheden in beeld en zorgen ze ervoor dat er geen afsluitingen zijn van wegen in de buurt of omleidingsroutes. De Bruijn: 'Alle werkzaamheden in de stad worden op elkaar afgestemd, zodat niet tegelijkertijd twee werkzaamheden plaatsvinden waardoor het verkeer niet meer kan doorstromen omdat er geen uitwijkmogelijkheden meer zijn.'Ook werden veel sociale media ingezet. Niet meer alleen een bewonersbrief en een paar advertenties in huis-aan-huisbladen, maar een speciale app en veel informatie via Facebook, bijvoorbeeld. 'Dat heeft fantastisch gewerkt. Mensen wisten echt op het moment zelf wat de situatie was en konden daarop hun rijgedrag aanpassen.'De komende tijd is er rond de Raamweg nog wel enige overlast. Ook het riool in de Wassenaarseweg – een grote zijstraat - moet worden vervangen. Dat duurt tot 1 september. 'In het Benoordenhout en de Nassaubuurt is de hinder nog steeds groot,’ aldus de gemeente.' Maar voor de rest van de stad is de overlast een stuk minder.