Eis OM: rijontzegging en voorwaardelijke celstraf na fatale aanrijding Haagse vrouw

DEN HAAG - Het Openbaar Ministerie eist dat het rijbewijs van de automobilist die in 2015 een 28-jarige vrouw uit Den Haag in Rotterdam aanreed voor twee jaar wordt ingetrokken. Ook wordt tegen de automobilist een maximale werkstraf van 240 uur en een halfjaar voorwaardelijke celstraf geeïst. De Haagse vrouw overleed een dag later aan haar verwondingen in het ziekenhuis.





Ook tegen twee vrienden van de man wordt een celstraf geeïst. Tegen een vriend wordt honderd uur en tegen de ander drie maanden voorwaardelijk geeïst wegens het helpen van de hoofdverdachte.



Zebrapad



De 28-jarige vrouw werd op 22 februari 2015 op de Maasboulevard ter hoogte van de Willemsbrug







De Rotterdammer zou volgens het Openbaar Ministerie op zijn cruisecontrol hebben gereden tijdens de aanrijding. Ook zou hij voor de botsing niet of nauwelijks hebben geremd. De man zou nadat hij de vrouw had aangereden de plaats van het ongeval hebben verlaten en zijn auto vervolgens hebben verstopt.

