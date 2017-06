Stoffelijk overschot gevonden in Boskoop

BOSKOOP - In de Gouwe in Boskoop is maandagavond een stoffelijk overschot aangetroffen. De persoon ligt nog in het water en wordt door de brandweer uit het water gehaald.

De politie weet nog niet wie de persoon is. 'Hoe lang het duurt voordat een persoon geïdentificeerd wordt hangt af van de periode dat iemand in het water gelegen heeft en of iemand identificatie bij zich draagt. Zodra de identiteit van het slachtoffer is vastgesteld wordt de familie van de persoon ingelicht', aldus de woordvoerder.Of het stoffelijk overschot van de vermiste Boskoper Nico Streng (59) is, is niet duidelijk. Streng werd vrijdagmiddag voor het laatst gezien aan de Halve Raak in Boskoop. Sinds afgelopen weekend wordt naar de man met boten, honden en een paramotor gezocht.Maandagmiddag werd de zoektocht naar de vermiste man door de politie voortgezet. 'Uit het onderzoek van zondag zijn twee plekken gevonden waar we in ieder geval extra onderzoek doen', zei een woordvoerder van de politie eerder.