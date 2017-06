MONSTER - Statushouders veroorzaken overlast bij flats in Monster-Noord. Dat zegt GemeenteBelang Westland. De partij wil dat er betere begeleiding komt.

Bij de flats rond de Duyvenvoordestraat is het rustig. Een jongen uit Eritrea sleutelt aan zijn fiets. Een vrouw rookt een sigaret op haar balkon. Tussen de bewoners uit Monster wonen meerdere vluchtelingen met een verblijfsvergunning, zogeheten statushouders. Ze komen voornamelijk uit Eritrea.Eritreeër Dawit Kesete is één van hen. Hij woont nu zo'n twee jaar in de flat aan de Madesteyn en heeft het er erg naar zijn zin. 'Ik heb goed contact met mijn buren, ze zijn heel aardig.'Toch verloopt het contact met de Eritreeërs niet overal goed. Meerdere bewoners klagen over overlast. 'Je hoort ze over de gang schreeuwen en ze gebruiken de lift als kleedkamer', zegt bewoner Ineke de Graaf. Ze woont al jaren in de flat en ziet de gebouwen hard achteruit gaan sinds de statushouders erin wonen. 'Het is niet meer zoals het geweest is. Ze mogen er best wonen, maar ze moeten zich een beetje aanpassen. Het samenscholen is vreselijk.'GemeenteBelang Westland heeft vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. 'We moeten statushouders huisvesten. Dat is een opgelegde regel vanuit de Rijksoverheid, maar dan moet je als gemeente wel zorgen dat de begeleiding goed is en volgens bewoners daar laat dat nogal te wensen over', zegt Remmert Keizer. De statushouders veroorzaken volgens hem veel overlast.Niet iedereen kan zich daarin vinden. Bewoner Kitty Barendse hoort wel eens wat, maar 'het is niet noemenswaardig'. Ze heeft er weinig last van. 'Natuurlijk zijn er cultuurverschillen, maar die mensen moeten toch ergens wonen?'Dawit snapt dat mensen klagen, maar heeft zelf nog geen klachten van mensen gehad. 'Een half jaar geleden had ik een doopfeest, ik heb alle buren uitgenodigd. Ze hadden geen klachten.'Volgens GemeenteBelang Westland zijn de klachten echter niet mals. De partij vindt het tijd voor actie en eist van de gemeente een betere begeleiding. 'Zodat statushouders kennis kunnen nemen van onze normen en waarden, onze leefomgeving en hoe wij hier met elkaar omgaan.'Zowel woningbouwvereniging Arcade, de gemeente en stichting Vluchtelingenwerk konden (nog) niet op de kwestie reageren. Vitus Welzijn die ook actief is bij de begeleiding van statushouders, zegt dat er niets mis is met de begeleiding.