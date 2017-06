Man slaat politieagent en probeert ruit kapot te koppen na aanhouding

Politiehond

RIJSWIJK - De Rijswijkse politie heeft maandagmiddag veel moeite gehad om een 36-jarige man te arresteren. De man werd aangehouden vanwege huiselijk geweld, maar tijdens zijn aanhouding verzette hij zich flink. Een agent kreeg een klap in het gezicht en in de politieauto probeerde de man een ruit kapot te koppen.

De arrestatie van de man had veel voeten in de aarde. Pas toen een politiehond erbij was gehaald en de man in zijn arm beet, kregen de agenten hem onder controle. Op het bureau is de man onderzocht.



De politie kreeg maandag even na het middaguur een melding van huiselijk geweld binnen. De man zou zijn vrouw hebben mishandeld en met de dood hebben bedreigd. Toen de politie ter plaatse kwam, zagen ze de man al fietsend vluchten, waarna ze hem na enige tijd in de boeien sloegen.



Aangifte



De vrouw en de geslagen politieagent hebben aangifte gedaan. De verdachte zit vast op het bureau en wordt verhoord.







