Burgemeester Pauline Krikke gaat boot Akzo Nobel dopen

DEN HAAG - Burgemeester Pauline Krikke zal de boot waarmee Akzo Nobel gaat deelnemen aan de Volvo Ocean Race woensdag officieel dopen. Het Nederlandse team is maandag aangekomen op zijn teambase in de haven van Scheveningen.

De boot mag traditiegetrouw alleen gedoopt worden door een vrouw. De kersverse burgemeester Krikke heeft de eervolle taak om dit bij de gloednieuwe boot te doen. Belangstellenden kunnen het woensdag vanaf 17.45 uur volgen bij de kade bij het Zuiderstrandtheater in Scheveningen.Afgelopen week vertrok Akzo Nobel vanuit Lissabon naar Scheveningen. De komende tijd gaat het team trainingskilometers te maken. Aankomend weekend staat een tocht naar New York op het programma en ook voor de kust van Engeland zal nog geoefend gaan worden.Eind september vertrekken de schippers van Akzo Nobel naar Alicante, waar de Volvo Ocean Race dit jaar start. Na 46.000 zeemijlen en stops in twaalf wereldsteden is de finish in de haven van Scheveningen.