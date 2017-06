West Wekker: Leidse terrassen langer open en vaste monteur bij Julianabrug

DEN HAAG - Goedemorgen! Dag twee van de werkweek is aangebroken. Triest nieuws uit Boskoop. Het lichaam dat gisteravond werd aangetroffen, is van de vermiste Nico Streng. Verder: vandaag wordt het weer tropisch warm. Ben jij iemand die van dit weer houdt en woon je in Leiden? Goed nieuws! De terrassen in de stad mogen langer open blijven. Dit en meer in de West Wekker.

Het stoffelijk overschot dat gisteravond in de Gouwe in Boskoop is aangetroffen, is van de 59-jarige Nico Streng. Dit bevestigt de politie. Hij werd sinds vrijdag vermist. De afgelopen dagen werd met man en macht naar hem gezocht.Regisseur Johan Nijenhuis is voor 8, 9 en 10 juli op zoek naar figuranten voor filmopnamen in Leiden. In de Leidse Schouwburg wordt een aantal scènes van zijn nieuwe film Gek van Geluk opgenomen.Goed nieuws voor dorstige Leidenaren die tijdens tropische dagen op het terras willen zitten. Omdat de temperatuur boven de 28 graden Celsius komt, mogen de terrassen in Leiden tot 01.00 uur 's nachts open blijven. Dus vanavond kun je extra lang van het heerlijke weer genieten in de binnenstad van Leiden.Een monteur van aannemer Mourik is de komende tijd permanent aanwezig bij de Koningin Julianabrug in Alphen aan den Rijn. Dat gebeurt zolang de brug niet twee weken achter elkaar storingsvrij draait. Zo moet ook de hinder afnemen die telkens bij storingen ontstaat.Burgemeester Pauline Krikke zal de boot waarmee Akzo Nobel gaat deelnemen aan de Volvo Ocean Race morgen officieel dopen. Het Nederlandse team is gisteren aangekomen op haar teambase in de haven van Scheveningen. Weer: De dag begint met zon. Vanmiddag kan er wat meer bewolking komen. Bij een matige, langs de kust vrij krachtige N-NO wind wordt het 24 graden aan zee tot 28 plaatselijk elders.