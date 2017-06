Mondriaanschutting Rotterdamsebaan is de meest interactieve van Nederland

DEN HAAG - Een opvallende nieuwe verschijning aan de Binckhorstlaan in Den Haag. De bouwschutting van de Rotterdamsebaan heeft een metamorfose ondergaan. Op de afscherming van het grote Haagse bouwproject prijken sinds maandag honderd QR-codes. Het is daarmee de meest interactieve bouwschutting van Nederland.

Achter de QR-codes is informatie te vinden over de Rotterdamsebaan, maar ook over bedrijven die zich pal naast het werkterrein bevinden.Het ontwerp van de bouwschutting refereert volgens de gemeente Den Haag aan de Victory Boogie Woogie, het wereldberoemde schilderij van kunstenaar Piet Mondriaan. De tunnel in de Rotterdamsebaan wordt vernoemd naar dit schilderij, dat een icoon voor Den Haag is.De Haagse wethouder Boudewijn Revis van stadsontwikkeling ziet de bouwschutting als een manier waarop je met de ondernemers in de Binckhorst iets kan maken van de aanleg van de Rotterdamsebaan . 'We grijpen kansen aan om overlast te beperken, maar ook om elkaar beter te leren kennen, de leuke en verrassende bedrijven zichtbaar te maken en de Binckhorst aantrekkelijk en mooier te maken. Deze innovatieve bouwschutting combineert dit alles.'Het ontwerp voor de bouwschutting ontstond door het combineren van de vormen van de Victory Boogie Woogie en QR-codes. Door grote en kleinere QR-codes in het ontwerp op te nemen, ontstaat er beweging voor de ‘wand’. Men moet dichtbij of verder weg staan om de codes te kunnen scannen.Een QR-code is een soort streepjescode, die via een speciale app op de smartphone 'gescand' kan worden. Door te scannen, opent op de smartphone een website of komt er tekst met informatie tevoorschijn.De schutting bij de bouwplaats in de Binckhorst bestaat uit 248 panelen met daarop honderd QR-codes. Wie de QR-codes met de smartphone scant, zal een paar keer per jaar nieuwe informatie vinden over de Rotterdamsebaan en de bedrijven in de omgeving Regelmatig zorgt de gemeente Den Haag ervoor dat daar zelfs een 'gouden' code tussen zit, waarmee gratis kaarten voor het Gemeentemuseum Den Haag te winnen zijn. De bouw van de Rotterdamsebaan is door kijkgaten in de schutting te volgen.De Rotterdamsebaan is de nieuwe ontsluitingsweg van Den Haag . Hij loopt van het knooppunt Ypenburg via een tunnel onder Voorburg door en komt uit op de Binckhorst. Als alles volgens schema verloop, moeten de de eerste auto’s 1 juli 2020 over de Rotterdamsebaan rijden.