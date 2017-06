Strandtenten zoeken met spoed personeel: 'Mensen willen niet hard werken'

DEN HAAG - Eigenaren van standtenten zitten te springen om personeel. Met dit mooie zomerse weer is het er heerlijk toeven. Maar er aan de slag gaan, daar zijn minder mensen voor te porren. Dat verrast de strandtenteigenaren, omdat er veel werklozen zijn. Lindsey Ludovici luidt de noodklok namens de strandtenthouders op Scheveningen.

'Het is wel wat erger dan de jaren hiervoor', laat Ludovici - eigenaresse van The Blue Lagoon - weten. Ze vermoedt een maatschappelijk probleem. 'De mensen zijn gewoon niet welwillend om hard te werken. En het ís hard werken bij een strandtent.'Vaak zie je jongeren of studenten dit werk doen, maar Ludovici benadrukt dat de horeca een 'vak apart' is. 'Wij proberen ons personeel goed te scholen. Onze kelners zijn écht kelners, zoals je die kent van vroeger. We geven ons personeel bijvoorbeeld wijncursussen en gastvrijheidstrainingen. Maar ze moeten wel willen.'Ze wijst erop dat de flexwet seizoensbedrijven zoals strandtenten dwars zit. En de uitkeringen die mensen krijgen, helpen volgens haar ook niet bepaald. 'Kijk, als ze voor honderd euro extra in de maand bij mij keihard moeten werken en voor honderd euro minder op de bank kunnen blijven zitten, dan blijven de mensen tegenwoordig toch liever op de bank zitten.'Onbegrijpelijk, volgens haar. 'Want dit werk is fantastisch leuk. Het leukst van werken aan het strand is dat iedere dag anders is. Ouders moeten kinderen motiveren om te gaan werken. Lekker, in het zonnetje, met je voetjes in het zand. Er is toch niets mooiers?'