Knaagdierenopvang 'Het Knagertje' zoekt theedoeken voor het schoomaken van de hokken

DEN HAAG - Knaagdierenopvang het Knagertje in Den Haag vangt knaagdieren en konijnen op die geen thuis hebben. De beestjes worden er opgevangen en verzorgd. Daar horen natuurlijk ook schone hokken bij en daar kunnen ze jouw hulp bij gebruiken!

De hokken worden schoongemaakt met theedoeken. Ook worden de theedoeken gebruikt om de beestjes op te pakken, te wegen, te voeden of zelfs om de pasgeboren beestjes in te dragen.'De theedoeken slijten alleen heel hard' vertelt Geertje van Kranen van Het Knagertje. Daarom zijn ze op zoek naar een nieuwe voorraad theedoeken. De theedoeken hoeven niet nieuw te zijn.Heb jij thuis nog theedoeken liggen die je kan missen? Breng ze dan langs bij Het Knagertje op het Westhovenplein 90, 2532 BD in Den Haag. Of breng ze lang bij Omroep West of mail naar superdebby@omroepwest.nl, dan brengen wij je in contact met Het Knagertje