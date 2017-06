IN BEELD: Dieren zoeken verkoeling tijdens tropische temperaturen

Foto: Gieny Westra

Foto: Ton Wesselius

Foto: Sjoerd Postma

Foto: Sjoerd Postma

Foto: Ab Donker

Foto: Ab Donker

Foto: Ab Donker

Foto: Ab Donker

Foto: Mop Braam van Zanten

Zo lest deze kat in Katwijk haar dorst aan de kraan... (Foto: Gieny Westra)... en zoeken de koeien in Oude Wetering de schaduw op. (Foto: Ton Wesseluis)Een eend in Rijnsburg duikt in het verkoelende water... (Foto: Sjoerd Postma)... net als deze eend met haar kroost. (Foto: Sjoerd Postma)Maar wat kunnen wij doen tegen deze hitte? Nou, bijvoorbeeld een ventilator aanschaffen... (Foto: Ab Donker)... of de sproeier aanzetten... (Foto: Ab Donker)...en uiteraard een zonnebril opzetten. (Foto: Ab Donker)Want ja, het is warm... (Foto: Ab Donker)...en dus moet ook het gewas in de moestuinen beschermd worden tegen de zon. Daarom spuit deze boer kalk op zijn kas in Bilderdam. (Foto: Mop Braam van Zanten)