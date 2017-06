'Werken in strandtent mijn vreselijkste ervaring ooit'

DEN HAAG - Wie werk zoekt, kan terecht op het strand. Strandtenthouders zijn massaal op zoek naar personeel. Maar dat is volgens sommigen niet gek. 'Dit was mijn vreselijkste ervaring ooit', reageert Wendy Schrama op onze Facebookpagina.

Schrama werkte vorig jaar nog op het strand. Dat doet ze niet snel weer. 'Je kreeg niet netjes uitbetaald, je werd uitgescholden wanneer je niet binnen een uur tien soorten wijnen uit je hoofd kende en zo heb ik veel meer voorbeelden.'Lindsey Ludovici is eigenaresse van The Blue Lagoon en vermoedt een maatschappelijk probleem. 'De mensen zijn gewoon niet welwillend om hard te werken. En het ís hard werken bij een strandtent.' Ludovici laat in een reactie weten zich niet te herkennen in het geschetste beeld van Wendy.'Bij ons verdienen personeelsleden zonder opleiding of jonger dan 23 jaar maar liefst twee jaar boven hun leeftijd: ze zitten op zo'n twaalf euro bruto per uur met vakantiegeld en het doorbetalen van overuren', vertelt ze. 'Bovendien werken ze in een supergezellig team. Ik zou tegen die werkloze jongeren die thuis op de bank zitten willen zeggen:Op Facebook zijn er inmiddels meer dan 100 mensen die reageren op het bericht. Veel van die reagerende mensen zijn het niet eens met Ludovici. Corrie Vink-Klein heeft wel een vermoeden waarom strandtenthouders zo moeilijk aan personeel komen. 'Ik hoorde laatst dat het gaat om een uurloon van 3,50 en dan moet je ook nog je fooi inleveren. Brrr. uitbuiting...'Ook Samantha te Pas haalt de verdiensten aan. 'Mensen willen hard werken, maar niet zestien uur voor vier euro per uur', legt ze uit. 'Daar zit een groot verschil in.' Ze krijgt bijval van Esther Meerman. 'Je hebt hard werken en slavernij.'André Triep is woordvoerder van de strandtenthouders en geeft toe dat het werk niet vorstelijk betaalt. 'We hebben te maken met de wettelijke minimumlonen en dat is laag. Strandtenthouders zijn vrij om meer te betalen, maar het moet wel in de marktverhouding blijven.' Maar het geld is volgens hem niet de voornaamste reden dat het moeilijk is om mensen te vinden. 'Vroeger konden we kiezen. Nu niet meer. Dat zal te maken hebben met het grotere aanbod.'Net als Mattieu van den Assem van Oase Beach Club zoekt Triep zijn personeel daarom vooral bij vrienden en familie. Volgens Van den Assem is daarmee het probleem nog niet uit de wereld. 'Ervaren personeel vinden, dat is erg moeilijk.' En als je dan personeel hebt, moet je nog maar hopen dat ze kunnen werken. 'Als de weerman zegt dat het 30 graden is, zijn ze plotseling allemaal ziek.'Louisa Priscilia noemt het ronduit 'vreselijk werk'. 'De horeca is op zich is echt leuk, maar aan het strand? Nooit meer. Je krijgt geen pauze en de meeste mensen behandelen je als een hond.'Jolanda Rak blikt wel positief terug op het werken aan het strand. Zij deed dit drie jaar. 'Daar heb ik leren werken, dagen van achttien uur waren normaal. Gelachen en gehuild. Oververmoeid, maar wel goed verdiend! Daar ben ik nog altijd dankbaar voor.'