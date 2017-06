5000 euro opgenomen met gestolen pinpas van 74-jarige Hagenaar

DEN HAAG - Tijdens het winkelen wordt de pinpas van een 74-jarige meneer uit Den Haag gestolen. Omdat er vermoedelijk is meegekeken terwijl hij zijn pincode intoetste, lukt het een vrouw om maar liefst 5000 euro van zijn rekening te halen. Daarbij is ze gefilmd.

De man is op vrijdag 31 maart met zijn vrouw bij Marks & Spencer aan de Grote Marktstraat in Den Haag. Ze doen verschillende aankopen en willen aan het eind van de middag een kopje koffie drinken in het restaurant. Zijn vrouw wil eerst even naar het toilet en omdat ze in een rolstoel zit, brengt hij haar daar heen.Onderweg wordt meneer op de kinderafdeling aangesproken door een vrouw. Ze vraagt hem om een kledingstuk in een bepaalde maat voor haar te pakken. De man zoekt in het rek, maar kan de goede maat niet vinden. Als hij vervolgens in het restaurant de koffie wil afrekenen, ontdekt hij dat zijn pinpas is verdwenen. De politie vermoedt dat die door de vrouw of door een handlanger is gestolen terwijl meneer naar de kleding zocht.Meneer laat zijn pas blokkeren, maar het is al te laat: er blijkt al 5000 euro van zijn rekening te zijn gehaald. Een vrouw met een opvallende blauwe pet met opdruk doet meerdere transacties bij een geldautomaat in het centrum van Den Haag.Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem