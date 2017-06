Kettingsloten gestolen uit Zoetermeerse fietsenwinkel

ZOETERMEER - Bij Rijwielhandel Struijk in Zoetermeer worden twee dure kettingsloten gestolen. De dief is daarbij heel duidelijk vastgelegd op bewakingsbeelden.

De man komt op donderdagochtend 18 mei de winkel aan de Amsterdamstraat binnen. Hij gaat direct op zijn doel af: het schap met kettingsloten op de eerste verdieping. In een onbewaakt ogenblik stopt hij er twee in zijn jas en daarmee loopt hij de winkel uit.Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem