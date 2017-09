Nog twee brillendieven gezocht die toeslaan bij Haagse opticien

DEN HAAG - Onder het oog van een bewakingscamera stelen twee vrouwen en een man drie dure zonnebrillen. Die zijn bij elkaar ruim 1250 euro waard.

UPDATE: Na de uitzending van 20 juni is één van de vrouwen herkend en aangehouden. De politie is nog op zoek naar de andere vrouw en naar de man.De diefstal vindt plaats bij opticien Engineyes aan Het Kleine Loo in Den Haag. Op zaterdag 27 mei komen de man en de twee vrouwen de winkel binnen. De man zet voor de vorm een bril op, maar die verdwijnt al snel in zijn tas. De twee vrouwen komen erbij en ook zij laten ongezien dure brillen in de tas verdwijnen. Daarna lopen ze de zaak weer uit.Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem