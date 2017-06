Woninginbrekers slaan toe aan Dedemsvaartweg in Den Haag

DEN HAAG - Een nare ontdekking voor een bewoner van de Dedemsvaartweg in Den Haag: als hij thuiskomt, blijkt er te zijn ingebroken. Het hele huis is doorzocht en er zijn verschillende spullen gestolen. De verdachten zijn vastgelegd door camera’s bij het appartementencomplex.

De inbraak vindt plaats op dinsdagochtend 23 mei. Rond 11.20 uur verschijnen de verdachten voor het eerst in beeld. Ze lopen wat heen en weer en weten de flat binnen te komen. Eén van hen is goed te zien, de ander is minder herkenbaar omdat hij een grote doos voor zijn gezicht houdt. Met sieraden, tablets, kleding, spaarpotten van de kinderen en twee grote koffers vertrekken ze weer.Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem