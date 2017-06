Vrouw in been geschoten in Rozenburgstraat Den Haag

DEN HAAG - Een 25-jarige vrouw wordt voor de deur van haar woning in haar been geschoten. Ook haar moeder raakt daarbij gewond. Het politieonderzoek loopt al bijna een jaar. Het vermoeden is dat de beschieting een gerichte actie is tegen de vrouw, vanwege een conflict in de privésfeer. Er zijn beelden van een man die mogelijk meer weet.

De vrouw heeft eind juni 2016 samen met haar moeder gegeten bij familie. Het is Ramadan en daarom gaan ze pas laat naar huis. Op zondag 26 juni rond 01.00 uur komen ze thuis aan de Rozenburgstraat in de Schilderswijk in Den Haag. Onderweg is hen niets bijzonders opgevallen. Op het moment dat de vrouwen naar de voordeur lopen, komt er een man op hen af. Die schiet gericht op de 25-jarige vrouw. Ze raakt daarbij gewond aan haar been.De kogel wordt er in het ziekenhuis uit gehaald. Het had weinig gescheeld of er was een slagader geraakt of de kogel was in haar bovenlichaam terecht gekomen. Haar moeder raakt licht gewond aan haar hand. Na het schieten rent de schutter weg en hij stapt mogelijk op een scooter.De politie gaat uit van een gericht aanslag op de vrouw, niet op haar moeder. Het vermoeden is dat het heeft te maken met een conflict in de privésfeer. Mensen die meer weten over de achtergrond van de beschieting, worden gevraagd om contact op te nemen met de recherche. Ook getuigen die iets hebben gezien of gehoord van het schietincident of de schutter, en die nog niet met de politie hebben gesproken, worden gevraagd zich te melden.Er zijn bewakingsbeelden waarop een man is te zien die mogelijk meer weet. Een minuut voor het schietincident loopt hij richting het huis van het slachtoffer. De politie houdt er rekening mee dat hij de schutter is, maar omdat het ook een belangrijke getuige kan zijn, kan hij niet herkenbaar worden getoond. Hij heeft kort haar en is misschien zelfs een beetje kalend.Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem