Grote brand op dakterras Zoetermeerse woning

ZOETERMEER - Op het dakterras van een huis aan het Kortlandpad in Zoetermeer brak dinsdag rond 13.00 uur een brand uit. De brandweer rukte met groot materieel uit. Een half uur later was de brand onder controle.





De rookpluimen waren in de wijde omgeving te zien.







Ontruiming



Vanwege de brand werden de twee naastgelegen woningen ontruimd. Na een controle konden de bewoners weer terugkeren.



Volgens de brandweerwoordvoerder ademden twee bewoners rook in. 'Zij zijn ter plekke gecontroleerd.'



Oorzaak en schade



De oorzaak van de brand is nog onbekend. Daar wordt momenteel onderzoek naar gedaan. Over de exacte schade kon de woordvoerder ook nog niets zeggen.

