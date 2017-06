Haagse gevangene blijkt krijtkunstenaar

DEN HAAG - Wat doe je als je een tijdje moet doorbrengen in de gevangenis? Een gevangene in Den Haag zette zijn creatiefste beentje voor.

Op de binnenkant van de tijdelijke cel bestond de mogelijkheid om met krijt op de deur te tekenen. En dat liet de gevangene zich duidelijk niet twee keer zeggen.'Voordat ze worden voorgeleid naar de zitting kunnen de verdachten krijtjes krijgen als ze dat willen. Dat resulteert soms in dit soort creaties. Helaas zijn er ook vaak minder leuke dingen te lezen of zien', zegt persofficier van Justitie Marilyn Fikenscher.Fikenscher weet niet wie de mooie tekeningen maakte. 'De cel was alweer leeg. Waarschijnlijk heeft de persoon er maar een ochtend gezeten, want ze zitten hier in afwachting van hun zitting. Maar deze persoon kan een leuke carrièreswitch maken na vrijlating.'