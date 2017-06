Mogelijk fietsenstalling in leegstaande winkelpanden New Babylon

Archieffoto (Foto: ANP)

DEN HAAG - De gemeente Den Haag gaat in gesprek met de eigenaar van New Babylon om te kijken of leegstaande winkels in het pand gebruikt kunnen worden als tijdelijke fietsenstalling. Dat blijkt uit een brief aan de gemeenteraad. De Haagse afdeling van D66 had hierom gevraagd.





Die fractie wilde iets doen aan de spaarzame parkeermogelijkheden voor fietsen in de buurt van New Babylon. De gemeente bouwt momenteel al een een grote fietsenstalling op het Koningin Julianaplein.



'Grote gevolgen ondernemers'



'Een kleine boodschap, lunch of bezoek aan de sportschool wordt daardoor minder toegankelijk', meldde D66



De fractie vroeg daarop het college in gesprek te gaan met New Babylon. 'Het probleem van de leegstand buigen we met de tijdelijk fietsenstalling om tot iets positiefs',

