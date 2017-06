Scholier (17) wijst gemeente Den Haag op lek

DEN HAAG - De gemeente Den Haag is door een 17-jarige jongen gewezen op een lek in haar website. Dat schrijft de Haagse burgemeester Pauline Krikke in een brief aan de gemeenteraad.

'Recentelijk heeft een 17-jarige scholier uit Apeldoorn een kwetsbaarheid aan ons gemeld. We hebben hem schriftelijk bedankt voor zijn melding', valt er onder andere te lezen in de brief . Er staat niet in wat de jongen ontdekt heeft.Wel schrijft Krikke dat ze een jaar geleden hackers hebben uitgenodigd om de gemeentesystemen tegen het licht te houden. 'Dit heeft tot een aantal meldingen geleid, die we hebben opgepakt', schrijft ze.Tijdens de Cyber Security Week eind september in Den Haag gaat de gemeente dit initiatief nieuw leven inblazen. 'We zijn nog aan het bekijken in welke vorm we dit doen', zo staat in de brief.Eerder daagde D66 'ethische' hackers uit om de gemeente te hacken. Op zie manier wilde de fractie laten testen waar de zwakke plekken van de beveiligingssystemen van de gemeente zitten.