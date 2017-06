Man geeft zichzelf aan na opspelend geweten en naderende uitzending Team West

ZOETERMEER - 'Ik heb er spijt van. Ik heb een fout gemaakt. Ik doe dit echt nooit meer.' Dat zei een zelfverklaarde winkeldief maandag en dinsdag tegen Omroep West. De man zag de aankondiging van opsporingsprogramma Team West en dacht zelf onderwerp van de uitzending te worden. En dus belde hij.

De man had volgens eigen zeggen melkpoeder gestolen bij een winkel in Zoetermeer. Door Omroep West werd hij voor zijn verklaring doorgestuurd naar de politie. 'We hebben inderdaad contact gehad', zegt een woordvoerder van de politie. 'Hij verklaarde dat hij iets heeft weggenomen. Iets heel kleins. Zijn geweten speelde op. Dat was het.'De politieman speelde het vervolgens door naar de recherche, die het verder uitzoekt. 'Ik heb hem gerustgesteld dat hij niet in Team West zou zitten, want dat wilde hij beslist niet', zegt de woordvoerder.De man werd zenuwachtig van de volgende aankondiging van Team West : duidelijke beelden van een aantal winkeldieven in Den Haag en Zoetermeer; wie herkent ze? De man uit Zoetermeer is dus niet te zien in de uitzending. Wie er wel te zien zijn, zie je vanaf 17.00 uur op TV West.