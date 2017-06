Robin Haase boekt eerste zege in grasseizoen

Robin Haase op Ricoh Open (foto: ANP)

DEN HAAG - Tennisser Robin Haase heeft zijn eerste zege in het grasseizoen te pakken. De Hagenaar was dinsdag in de eerste ronde van het toernooi van het Duitse Halle te sterk voor de Spanjaard David Ferrer.





Haase

Dat gebeurde in een spannende partij die twee uur in beslag nam: 3-6 7-5 6-3. In de volgende ronde wacht de Oostenrijker Dominic Thiem, de nummer twee van de plaatsingslijst.Haase verloor vorige week in Rosmalen bij zijn eerste optreden op gras dit jaar van de Rus Daniil Medvedev. Ondanks zijn snelle uitschakeling op het Ricoh Open boekte de tennisser wel winst op de wereldranglijst . Haase ging van 43 naar 42, Kiki Bertens steeg van de 27ste naar de 25ste plaats.

