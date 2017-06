Het Haagse cultuurcomplex in vier stellingen: 'Ik heb er nog altijd een hard hoofd in'

DEN HAAG - Na een emotioneel debat dat jaren heeft geduurd, gaat het woensdag gebeuren. De bouw van het cultuurcomplex op het Haagse Spuiplein begint. De bouw heeft veel verhitte discussies opgeleverd. Omroep West doet dat debat nog eens dunnetjes over met een politieke voor- en tegenstander. Dinsdag en woensdag serveren wij 'Het cultuurcomplex in vier stellingen'.

Naast het stadhuis op het Spuiplein komt een imposant gebouw voor het Residentie Orkest, het Nederlands Danstheater en het Koninklijk Conservatorium. De Dr. Anton Philipszaal is inmiddels gesloopt en de grond is bouwrijp gemaakt. Woensdag start de bouw officieel van het project dat 176,6 miljoen euro gaat kosten.Fractievoorzitter Peter Bos van de Haagse Stadspartij is blij dat de bouw eindelijk begint. 'Het wordt een mooie dag morgen,' zegt hij. 'Mooi weer en eindelijk begint het. Het is een historisch moment.'Aisha Akhiat van de SP is niet zo enthousiast. 'Misschien is het goed dat de bouw eindelijk begint maar ik heb er nog altijd een hard hoofd in', verzucht ze.: 'Eens. We bouwen niet alleen een cultuurgebouw, het hele gebied wordt ontwikkeld. Er komen winkels bij, horecagelegenheden, woningen. Ook komt er extra groen op het Spuiplein. Het gaat heel mooi worden.': 'Dat valt nog te bezien. Het Spuiplein was helemaal niet slecht. Maar als je het jarenlang niet onderhoudt, dan gaat het natuurlijk achteruit. Bij mij gaat het er nog steeds niet in dat het 180 miljoen euro moet kosten.': 'Zeker niet. Iedereen uit alle wijken is welkom. Het cultuurcomplex is niet alleen voor bezoekers van het Residentie Orkest of het Nederlands Danstheater. Er komt ook een popzaal, er is ruimte voor jazz en flamenco. Het is voor iedereen, jong en oud.': 'Het ligt eraan of de kaartjes niet te duur worden. Ik betwijfel namelijk of de huurders de exploitatie wel rond krijgen. Ik denk van niet. En dan zullen zij hun kosten doorberekenen aan mensen die een kaartje willen kopen. Dan wordt het cultuurcomplex inderdaad van de elite.'Woensdag twee nieuwe stellingen.