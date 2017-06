Karol Banysz wint Groot Haags Kinderdictee met slechts één fout

DEN HAAG - Tweehonderd euro aan boekenbonnen en een leuke prijs voor zichzelf. Dat heeft de Haagse Karol Banysz dinsdag op knappe wijze binnengesleept. De leerling van de Rosa basischool won het Groot Haags Kinderdictee. Er sloop slechts één foutje doorheen.

De spanning was om te snijden in de raadszaal van het stadhuis, waar het dictee afgenomen werd. De finalisten waren in opperste concentratie om de door Curt Fortin voorgelezen zinnen zo snel mogelijk en foutloos op papier te krijgen. Karol kroonde zich uiteindelijk tot winnaar.Vorig jaar won Aneesh Ramnath van de Shri Vishnu-school het dictee. Hij maakte één fout meer dan Karol, namelijk twee.