Gemeente wil terug naar zee met zeevaarthotspot op locatie Zuiderstrandtheater

DEN HAAG - Er zouden in eerste instantie woningen komen aan de derde haven van Scheveningen, op de huidige locatie van het Zuiderstrandtheater. Maar na de sluiting van het theater wil de gemeente Den Haag dat het een hotspot wordt voor maritieme bedrijven.

De gemeente Den Haag wil om dat te bereiken plaats maken voor maritieme bedrijven in het havengebied. 'Wij hebben ons kompas van de haven weer gericht op de terugkeer en behoud van bedrijven die relaties hebben met de zee', laat wethouder Karsten Klein weten.Daarnaast is het de bedoeling dat er op de plek van het Zuiderstrandtheater een parkeerplaats komt. Dit ter compensatie van de parkeerplaatsen aan de Houtrustweg die verdwijnen als de haven op de schop gaat.Het Zuiderstrandtheater is door de nieuwbouw aan het Spuitheater sinds 2014 het tijdelijke onderkomen van het Residentieorkest, het Nederlands Danstheater en de Stichting Dans- en Muziek Centrum.