Burgemeester Krikke wil stenengooiers Schilderswijk snel aanhouden: 'Zulk gedrag tolereren we niet'

DEN HAAG - Pauline Krikke wil dat de jongeren die afgelopen weekend stenen gooiden naar de politie in de Schilderswijk zo snel mogelijk worden aangehouden. Dat schrijft de Haagse burgemeester dinsdag aan de gemeenteraad.

'Zulk gedrag tolereren we niet. Aan de opsporing en de vervolging van de verdachten wordt door politie en het Openbaar Ministerie (OM) dan ook zeer hoge prioriteit gegeven. 'Het belang daarvan is door mij in de Driehoek extra onderstreept', schrijft Krikke.Afgelopen weekend was er in de Schilderswijk een aanrijding tussen een politiebusje en een auto. Na het ongeluk op de kruising van de Vaillantlaan en de Hobbemastraat verzamelden zich zo'n tweehonderd kijkers bij de afzetting.Een groep van zo'n twintig onrustzaaiers gooide met stenen naar de hulpverleners. Daarbij sneuvelde een ruit van een politiebusje. Niemand raakte gewond. Er werden geen aanhoudingen verricht Groep de Mos besloot hierover raadsvragen te stellen . 'Relschoppers moet je niet het idee geven dat ze wegkomen met het gooien van stenen naar de politie, maar moet je direct oppakken', vertelde fractievoorzitter Richard de Mos. Hij stelde dat zulke lui 'de veroorzakers zijn van het slechte imago van de wijk'.Het OM overlegt momenteel met de politie en de gemeente Den Haag of de foto's van de stenengooiers openbaar gedeeld worden. 'Het is goed dat alles in het werk word gesteld om de stenengooiers in de kraag te vatten', schrijft Krikke.De Haagse burgemeester heeft ook nog een goed woordje over voor de buurt. 'Ik vind het van groot belang dat we goed blijven samenwerken met bewoners, de politie en het OM om het leven in en het imago van de Schilderswijk verder te verbeteren. Daar werken heel veel mensen in de buurt iedere dag keihard aan. Dat laten we niet door een paar raddraaiers verstieren.'