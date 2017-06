Vervroegde sluitingstijden terrassen Mallemolen van de baan

DEN HAAG - Na negen maanden onzekerheid kunnen de horeca-ondernemers aan de Mallemolen in Den Haag opgelucht ademhalen. De vervroeging van de sluitingstijd voor hun terrassen is van de baan.

'We zijn heel blij dat de gemeente het besluit heeft teruggedraaid', zegt een van de ondernemers uit het markante Haagse horecastraatje. 'Het gaat om één klager, een man die hier al twaalf jaar woont. Voor ons heeft het veel impact als we ons terras al om 22.00 uur moeten sluiten, dus gelukkig is het teruggedraaid.'De ondernemers trokken in oktober 2016 aan de bel bij de Haagse PVV-fractie. Raadslid Andre Elissen: 'Een locatiebezoek en een goed gesprek met de ondernemers aan de Mallemolen maakte duidelijk dat hier absoluut geen sprake is van structurele geluidsoverlast.''De PVV heeft er sindsdien alles aan gedaan om de huidige sluitingstijd van 23.00 uur voor de terrassen aan de Mallemolen te behouden én met succes. De Mallemolen is één van de leukste horecastraatjes van Den Haag. Deze hardwerkende en goedwillende ondernemers verdienen het om de ruimte te krijgen om in Den Haag te ondernemen.'Wel vindt Elissen het jammer dat de ondernemers zo lang hebben moeten wachten op het besluit. 'Negen maanden is veel te lang. Het college moet aan de slag om deze doorlooptijd aanzienlijk te verkorten.’