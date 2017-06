Onbetrouwbare lift zorgt voor grote ergenis in ouderencomplex

Onbetrouwbare lift in ouderencomplex 's-Gravenzande (foto: Omroep West)

'S-GRAVENZANDE - Met een hoogwerker van de brandweer naar je woning op de derde verdieping gebracht worden. Het is op z’n zachts gezegd een beetje apart. Toch is het inwoners van een ouderencomplex in ’s-Gravenzande overkomen. De boosdoener: een lift die continu last heeft van storingen.

Bewoners van het complex worden er angstig van. De storingen met de lift komen vaak voor en er gaan uren overheen voordat de lift weer gerepareerd is. En dat terwijl de meeste mensen er afhankelijk van zijn.



Eén van de bewoonsters kwam er na het halen van boodschappen achter dat de lift het niet deed. Ze heeft van 12.00 tot 22.00 uur in de tuin van het appartementencomplex moeten zitten tot de lift gemaakt was.



Renovatie



Woningbouwvereniging Arcade laat weten dat het klopt dat de lift na de renovatie in 2016 veel storingen heeft gehad. Omdat het met de leverancier niet lukte het probleem van de lift op te lossen, zijn ze overgestapt naar een andere onderhoudsfirma.



Binnen twee weken worden er reparaties gedaan die de storingen moeten verhelpen. Ook wordt er gekeken naar de mogelijkheid of de lift andere deuren kan krijgen die meer geschikt zijn voor mensen met een scootmobiel of rolstoel. Daarover moet nog wel worden gesproken met de vereniging van eigenaren, die mede-eigenaar zijn van de lift.



