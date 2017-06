Kiki Bertens haakt in Mallorca af met enkelblessure

WATERINGEN - Kiki Bertens heeft dinsdag tijdens haar openingspartij bij het WTA-toernooi op Mallorca een blessure opgelopen. De als vijfde geplaatste Wateringse tennisster liet zich in de tweede set tegen de Duitse Sabine Lisicki behandelen aan haar rechterenkel.

Bertens hervatte de partij nog wel, won de tweede set met 6-3, maar besloot na overleg met coach Raemon Sluiter de strijd te staken. Lisicki had de eerste set met 6-2 op haar naam geschreven.Vorige week had Bertens in Rosmalen bij de start van haar seizoen op gras ook in de eerste ronde verloren , toen van de Duitse Andrea Petkovic. De nummer 25 van de wereld hoopt nu op tijd fit te zijn voor de start van Wimbledon. Dat grandslamtoernooi begint over een kleine twee weken.De 27-jarige Lisicki maakte op Mallorca haar rentree na lange tijd afwezig te zijn geweest. Lisicki speelde in november voor het laatst. Ze stond wegens schouderproblemen ruim een half jaar aan de kant. De tennisster zakte op de wereldranglijst naar de 134e plaats. Lisicki kreeg voor het toernooi op Mallorca een wildcard.Bertens kwam vorig jaar in het enkelspel op Wimbledon tot de derde ronde . Daarin was de Roemeense Simona Halep te sterk.