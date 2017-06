Zoekactie brengt hamburgersaus terug naar Haagse liefhebber

DEN HAAG - De één zoekt naar een oude postzegel, de ander naar een unieke elpeehoes, maar Anita Knol uit Den Haag zoekt al ruim 45 jaar naar een saus die ze vroeger bij haar hamburger at. Hoe ze ook nadenkt over de ingrediënten en hoe ze de saus ook probeert na te maken, de saus is niet meer terug te halen. Totdat ze de hulp inschakelt van het radioprogramma Super Debby.

De gedroomde hamburger met smakelijke saus werd in de jeugd van Knol verkocht in de Bijenkorf maar raakte uit de tijd, waarna de burgers werden geschrapt uit het assortiment van het bekende warenhuis. Dat dus tot grote teleurstelling van Knol. Als ze haar eigen restaurant begint, is er voor haar nog meer reden om de saus te vinden.Met dit verhaal belt ze Super Debby op in de hoop haar nostalgische herinnering weer te kunnen proeven. En dat blijkt een goed idee. Het programma neemt contact op met de Bijenkorf en legt hen het probleem voor. Daar kwam een succesvolle ontmoeting uit voort: de saus blijkt de enige echte. 'Ik voel me weer helemaal jong,' zegt Knol nadat ze haar eerste hap heeft genomen.Het volledige recept krijgt ze niet, maar de ingrediënten kan ze volgens de goednieuws brengers van de Bijenkorf met het potje saus wel raden. Toch heeft ze met deze actie ook gelijk concurrentie gekregen en wel van het warenhuis zelf. 'Toevallig begonnen meer mensen in het restaurant over de saus, dus we hebben besloten om het zelf ook maar terug op de kaart te zetten,' vertelt Kees van Wezel van de Bijenkorf.