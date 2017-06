ADO Den Haag voegt nieuwe tegenstander toe aan voorbereiding

DEN HAAG - De voorbereiding van ADO Den Haag begint steeds meer vorm te krijgen. Naast de al geplande oefenwedstrijden, heeft de club bekend gemaakt op zaterdag 8 juli een oefenduel tegen Halsteren te spelen. Die amateurclub speelt in de hoofdklasse B.

De aanvangstijd is nog niet bekend. Er zal of om 17.00 of om 19.00 uur afgetrapt worden op het sportpark van de Brabanders.In totaal staan er nu zes wedstrijden in de oefencampagne van ADO Den Haag gepland. Alle tegenstanders zijn tot nu toe amateurclubs. Drie duels vinden plaats tijdens het trainingskamp in Zeeland.Omroep West is bij alle oefenwedstrijden aanwezig en maakt, indien de faciliteiten van de clubs het toelaten, van alle duels een samenvatting.Eerste trainingLVV Lugdunum - ADO Den Haag (14.30 uur)SVV Scheveningen - ADO Den Haag (19.30 uur)RKSV Halsteren - ADO Den Haag (17.00 of 19.00 uur, wordt nog bepaald)Trainingskamp ZeelandSerooskerke - ADO Den Haag (19.30 uur)Bruse Boys - ADO Den Haag (19.30 uur)Zeeuws Elftal - ADO Den Haag (19.00 uur)ADO Den Haag trapt het nieuwe eredivisieseizoen thuis af tegen FC Utrecht. Het duel staat op vrijdag 11 augustus om 20.00 uur gepland.