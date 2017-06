Devi en haar stageplaats winnaars Haagse stageprijs

DEN HAAG - Een bokaal en een grote bos bloemen, Devi Conche (19) mocht dinsdagmiddag een bijzondere prijs in ontvangst nemen. De leerling van de Johan de Witt Scholengroep won namelijk de Haagse stageprijs. 'Ik heb het verdiend, ik heb er hard voor gewerkt', aldus Devi.

De stageprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een leerling van het praktijk- of speciaal voortgezet onderwijs die een bovengemiddelde ontwikkeling doormaakt tijdens een stageperiode. Devi liep stage bij restaurant S*Team op Scheveningen.Het restaurant won ook een prijs voor de manier waarop ze Devi tijdens haar stage hebben begeleid. Devi's stagebegleider Stanley Radder was misschien wel haar redding zegt Devi. 'Ik had mijn opleiding waarschijnlijk niet afgemaakt zonder mijn stagebegeleider. Hij zorgde ervoor dat ik niet spijbelde en zat achter me aan als ik dat wel wilde doen.' In totaal deden vijf jongeren en vijf bedrijven aan de wedstrijd mee.Devi mag in de zomer een dag stage lopen bij radiozender FunX en heeft aan haar succesvolle stagetijd een baantje overgehouden in de bediening. Wethouder Saskia Bruines overhandigde Devi de prijs en benadrukte het belang van een goede stage.'Voor veel jongeren is het praktijk- en voortgezet speciaal onderwijs, eindonderwijs. Na school volgt dan werk of een dagbesteding. Daarom is het van belang stage te lopen, en hopelijk houden ze er allemaal net als Devi een baan aan over', meldt Bruines.