Niek Oosterlee na 'tussenjaar' aan de slag bij GVVV

ALPHEN AAN DEN RIJN - Niek Oosterlee gaat aan de slag als trainer van GVVV. De voormalig oefenmeester van Rijnsburgse Boys, FC Lisse en DHC heeft na een jaartje van afwezigheid zijn handtekening onder een eenjarig contract gezet. Oosterlee volgt John de Wolf op, die de nieuwe coach van Spakenburg is geworden.

'Niek heeft bij zijn vorige clubs Rijnsburgse Boys en FC Lisse bewezen dat hij een uitstekende trainer is op het hoogste amateurniveau', vertelt Loek Budding, bestuurslid technische zaken op de website van GVVV . 'We hebben de afgelopen dagen goede gespreken gevoerd en hadden het gevoel dat hij de nieuwe hoofdtrainer van het eerste elftal moest worden.'De 54-jarige Alphenaar was zeven jaar lang trainer van Rijnsburgse Boys, maar kreeg in de winterstop van het seizoen 2015/2016 te horen dat de club niet verder met hem wilde. Oosterlee was destijds teleurgesteld. De relatief late bekendmaking zorgde er namelijk voor dat hij voor het nieuwe seizoen geen club vond. 'Ik houd rekening met een jaartje FC UWV', vertelde hij veelvuldig. Dat doemscenario kwam uiteindelijk uit.Met Rijnsburgse Boys liep Oosterlee in zijn laatste seizoen op de allerlaatste speeldag promotie naar de tweede divisie mis. Dat was uitgerekend tegen zijn nieuwe club GVVV, dat de stap omhoog daardoor wel wist te maken. Rijnsburgse Boys is volgend seizoen competitiegenoot van GVVV.Met FC Lisse haalde Oosterlee de nodige prijzen binnen. Zo werd hij met de club kampioen van de hoofdklasse A, sleepte hij de titel algeheel amateurkampioenschap bij de zaterdagamateurs binnen en veroverde hij ook het algeheel amateurkampioenschap van Nederland.