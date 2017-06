Otters opgelet: jullie krijgen eindelijk een tunnel

Een otter. (Foto: archief Omroep West).

NOORDEN - Het duurde even maar ze lijken er eindelijk te komen. De lang besproken ottertunnels. In september moeten ze worden aangelegd, de drie tunnels die ervoor moeten zorgen dat de otters in de regio veilig de N463 kunnen oversteken.





Sinds een paar jaar



Voortplanting



Dat is vooral belangrijk voor de voortplanting. Deskundigen zeggen dat in de Nieuwkoopse Plassen maximaal plaats is voor twee mannetjes en zes vrouwtjes. Om te voorkomen dat de otters tijdens hun tocht worden overreden, komen er nu ottertunnels. De



In september beginnen de werkzaamheden, een maand later moeten de tunnels klaar zijn.





LEES OOK: Speciale eekhoorntjesbrug bij Haagse Bos vorig jaar twee keer gebruikt

De tunnels worden aangelegd onder de Uitweg tussen Woerdense Verlaat en Noorden. Ze zijn nodig om de bedreigde diersoort veilig van het ene naar het andere natuurgebied te krijgen.Sinds een paar jaar wonen enkele otters in de Nieuwkoopse Plassen, maar daar wordt het nu te druk. Otters hebben veel ruimte nodig en verjagen op een moment hun jongen die zich dan moeten kunnen verplaatsen.Dat is vooral belangrijk voor de voortplanting. Deskundigen zeggen dat in de Nieuwkoopse Plassen maximaal plaats is voor twee mannetjes en zes vrouwtjes. Om te voorkomen dat de otters tijdens hun tocht worden overreden, komen er nu ottertunnels. De ottertunnels zouden er eigenlijk al in 2015 komen, maar het kostenplaatje bleek een heikel punt. De aanleg zou namelijk zo'n 300.000 euro kosten.In september beginnen de werkzaamheden, een maand later moeten de tunnels klaar zijn.

Door: Redactie Correctie melden