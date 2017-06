West Wekker: brand in Haags restaurant en eindelijk een tunnel voor otters

Foto: ANP

DEN HAAG - Goedemorgen! De week is weer doormidden. Voor je aan je werkdag begint, brengen wij je op de hoogte van wat er afgelopen avond in de regio is gebeurd. Zo brak er brand uit in het Haagse restaurant Swingin' Safari. De brandweer had het vuur snel onder controle. Verder komt er eindelijk een tunnel voor otters. Dit en meer in de West Wekker.

1. Korte, maar felle brand in restaurant Swingin' Safari Den Haag

In het Haagse restaurant Swingin' Safari heeft gisteravond een korte, maar felle brand gewoed. Op beelden was te zien dat er dikke rookwolken uit het pand kwamen. In de omgeving van de Valkenboslaan, waar het Afrikaanse restaurant zit, waren veel sirenes te horen. De brandweer had het vuur snel onder controle.



2. Zoekactie brengt hamburgersaus terug naar Haagse liefhebber

De één zoekt naar een oude postzegel, de ander naar een unieke elpeehoes, maar Anita Knol uit Den Haag zoekt al ruim 45 jaar een saus die ze vroeger bij haar hamburger at. Hoe ze ook nadenkt over de ingrediënten en hoe ze de saus ook probeert na te maken, de saus is niet meer terug te halen. Tot ze de hulp inschakelt van het radioprogramma Super Debby.



3. Otters opgelet: jullie krijgen eindelijk een tunnel

Het duurde even maar ze lijken er eindelijk te komen, de lang besproken ottertunnels. In september moeten ze worden aangelegd. De drie tunnels moeten er voor zorgen dat de otters in de regio veilig de N463 kunnen oversteken.



4. Burgemeester Krikke wil stenengooiers Schilderswijk snel aanhouden: 'Zulk gedrag tolereren we niet'

Pauline Krikke wil dat de jongeren die afgelopen weekend stenen gooiden naar de politie in de Schilderswijk zo snel mogelijk worden aangehouden. Dat schreef de Haagse burgemeester gisteren aan de gemeenteraad.





