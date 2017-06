Korte, maar felle brand in restaurant Swingin' Safari Den Haag

Brand Swingin' Safari Den Haag (foto: Regio15)

DEN HAAG - In het Haagse restaurant Swingin' Safari heeft dinsdagavond een korte, maar felle brand gewoed. Op beelden was te zien dat er dikke rookwolken uit het pand kwamen. In de omgeving van de Valkenboslaan, waar het Afrikaanse restaurant zit, waren veel sirenes te horen. De brandweer had het vuur snel onder controle.





Doordat de brand zich in het afzuigkanaal verder uitbreidde, werd ook een naastgelegen restaurant getroffen. Hoe groot de schade precies is, kon de brandweer nog niet zeggen.







