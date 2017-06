'Spannend, maar we hebben vertrouwen', zonneauto TU Delft gaat voor wereldrecord

DELFT - Een wereldrecord neerzetten. Twaalf uur achter elkaar zoveel mogelijk kilometers afleggen op zonne-energie. Dat is het doel van het Nuon Solar Team van de TU Delft woensdag. Sinds zonsopgang zijn ze bezig op het RDW-terrein in Lelystad.

'We zijn om 4.00 uur opgestaan om de eerste zonnestraaltjes op te vangen', vertelt Hagenaar Bart Hettama. Hij studeert elektrotechniek aan de TU Delft en is een van de ontwerpers van de wagen. 'Rond 5.00 uur zijn we begonnen met rijden. We hadden een vlotte start. De zon schijnt lekker.'Het team heeft zichzelf tot doel gesteld in ieder geval 750 kilometer af te leggen. 'Dat gaat spannend worden, maar we hebben er vertrouwen in. Als het meer wordt, is dat natuurlijk alleen maar prachtig. Dan hebben we een nog beter record gevestigd.'Ze proberen gemiddeld zeventig kilometer per uur te rijden. 'Dan zouden we het met een ruime marge moeten halen. De zon moet gedurende de dag uitwijzen of dit gaat lukken.'Wat dat betreft hebben de studenten geluk. Het is de langste dag van het jaar en het is zonovergoten. 'We rijden met een volgauto achter Nuna', vertelt Hettema. 'Die monitort constant het weer, hoeveel zon en wind er is en wat dit doet met Nuna.'Al zou een beetje bewolking niet meteen desastreus zijn voor de Nuna-wagen. 'We hebben altijd wel wat 'zonne-inkomsten'. Daarnaast zit er nog een kleine accu in Nuna, zodat we ook bij een beetje bewolking toch wat kunnen rijden.'De recordpoging van woensdag is voor het Nuon Solar Team ook een voorbereiding op het wereldkampioenschap zonneracen dat in oktober in Australië wordt verreden. 'Deze woensdag laat ook de TU Eindhoven haar auto zien', weet Hettema. 'Dit is dus een grote dag voor zonneracend Nederland. Over het algemeen is Nederland best wel sterk in dit soort races. Ik kijk dus uit naar de concurrentie.'