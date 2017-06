Zestien McLarens te bewonderen in Louwman Museum

De McLaren van Lewis Hamilton in seizoen 2008 (foto: Louwman Museum)

DEN HAAG - Altijd al een McLaren-racewagen in 'het eggie' willen bewonderen? Van 7 juli tot en met 27 augustus is dat mogelijk in het Louwman Museum in Den Haag. Maar liefst zestien bolides zijn dan te zien. Zowel straat- als race-auto's worden tentoongesteld.

De racemonsters komen uit privécollecties, diverse musea, McLaren Automotive in Working en Louwman Exclusive, de Nederlandse importeur van het Britse merk. De tentoonstelling wordt geopend door Amanda McLaren, de dochter van Bruce McLaren, de grondlegger van het merk.



Te zien zijn onder andere de McLaren MP4-5B uit 1990 waarmee Ayrton Senna wereldkampioen werd. Maar ook de legendarische 1996 McLaren BMW F1 GTR Le Mans van Marc Duez, Jacques Lafitte en Steve Soper en de McLaren M8F Can-Am winnaar van Peter Revson uit 1971 maken deel uit van de verzameling. Natuurlijk ontbreken de kampioensauto's van Mika Häkkinen en Lewis Hamilton niet.



Museumdirecteur is enthousiast



Volgens Ronald Kooyman, directeur van het Louwman Museum, geeft de tentoonstelling een mooi beeld van het merk. 'McLaren heeft een prachtige geschiedenis die we aan de hand van een bijzondere collectie auto's laten zien aan het grote publiek. Er zijn unieke auto's bij die zelden of nooit eerder tentoongesteld zijn.'